کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه امروز شنبه ۲۴ آبان ماه، آسمان ابری همراه غبار محلی گفت: در برخی ساعات وزش باد، و احتمال بارش خفیف باران دور از انتظار نیست و از اواخر وقت کاهش ابر خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: آسمان فردا صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد و در ارتفاعات وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه هم آسمان ابریست، اما پیش بینی می‌شود در برخی ساعات وزش باد، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط رگبار پراکنده شاهد باشیم.