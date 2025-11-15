به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «حسین روستایی» رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برگزاری بزرگترین رویداد تجاری و اقتصادی سالانه افغانستان، معروف به نمایشگاه بین المللی امام «ابوحنیفه» که از ۲۶ آبان تا دوم آذر سال ۴۰۴ برگزار می‌شود، گفت: با استناد به مجوز صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و با هماهنگی‌ها و برنامه ریزی‌های به عمل آمده، بیش از ۴۰ شرکت توانمند و معتبر از صادرکنندگان برتر و شرکت‌های تولیدی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران از بخش‌های برق و انرژی، ساختمان و فنی مهندسی، صنایع مخابرات و الکترونیک، خدمات شهری، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی، تجارت و سرمایه گذاری، تدارکات و حمل و نقل، مواد غذایی، کشاورزی، رنگ و رزین، بهداشتی، آرایشی، پتروشیمی، با ایجاد غرفه‌های اختصاصی به معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند.

وی افزود: غرفه‌های نمایشگاهی جمهوری اسلامی در فضایی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و در سالن آریانا در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی افغانستان از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آبان به مدت چهار روز برپا خواهد بود.

روستایی تصریح کرد: همزمان با برپایی نمایشگاه ملی ایران یک هیئت بلند پایه تجاری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سرپرستی دکتر باقری نائب رئیس این اتاق به تعداد ۲۸ نفر و همچنین یک هیئت تجاری ۷۰ نفره از اتحادیه ها، تشکل ها، انجمن ها، اصناف و شرکت‌ها و کارفرمایان صنعتی و معدنی ایران، در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

رایزن بازرگانی ایران افزود: انجام ملاقات‌های رسمی و نشست‌های کاری با وزرای صنعت و تجارت، معادن، روئسای اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری، صنایع و معادن و کشاورزی و دامپروری، برگزاری همایش تجاری و نشست همتایابی، ملاقات با سرپرست محترم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و بازدید از نمایشگاه از اهداف سفر هیئت عالی رتبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به کابل است.

گفتی است، بر اساس آمار‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون افغانستان، پنجمین شریک صادراتی جمهوری اسلامی ایران است که در سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین دو کشور دو و نیم میلیاد دلار بوده است.

در هفت ماهه اول سال جاری نیز، حجم مبادلات تجاری دو کشور به یک میلیاد و ۴۵۰ میلیون دلار رسید که رشد هفت درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

پیش بینی می‌شود با افزایش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی بین دو کشور ایران و افغانستان و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف، هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلاری مراودات تجاری دو کشور، ظرف دو تا سه سال آینده تحقق یابد.