به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مسابقات کشوری اسکیت آلپاین که آبان‌ماه ۱۴۰۴ در استان اصفهان برگزار شد، پسران شایسته خراسان رضوی موفق به کسب ۱ مدال نقره و ۴ مدال برنز شدند.

رده سنی ۲۰۱۷ مقام سوم: شهریار طباطبایی (اسکیت طاها) و رده سنی ۲۰۱۶ مقام سوم: کیان اسکندری نصرآباد (اسکیت طاها) و رده سنی ۲۰۱۴ مقام دوم: محمدطا‌ها گلرخی (اسکیت طاها)

مقام سوم: ماهان کاظمی (چیتا) و رده سنی ۲۰۱۲ مقام سوم: ماهان مرتاض (آسا) را کسب کردند.