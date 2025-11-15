پخش زنده
پسران خراسان رضوی در مسابقات کشوری اسکیت آلپاین یک مدال نقره و چهار مدال برنز کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مسابقات کشوری اسکیت آلپاین که آبانماه ۱۴۰۴ در استان اصفهان برگزار شد، پسران شایسته خراسان رضوی موفق به کسب ۱ مدال نقره و ۴ مدال برنز شدند.
رده سنی ۲۰۱۷ مقام سوم: شهریار طباطبایی (اسکیت طاها) و رده سنی ۲۰۱۶ مقام سوم: کیان اسکندری نصرآباد (اسکیت طاها) و رده سنی ۲۰۱۴ مقام دوم: محمدطاها گلرخی (اسکیت طاها)
مقام سوم: ماهان کاظمی (چیتا) و رده سنی ۲۰۱۲ مقام سوم: ماهان مرتاض (آسا) را کسب کردند.