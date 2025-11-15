پخش زنده
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان رشته کتابداری با هدف حمایت آموزشی و پژوهشی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ افسانه بیات ضمن تبریک روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری، به اهمیت کتاب در زندگی انسانها اشاره کرد وگفت: کتابداری تنها مدیریت کتاب نیست؛ بلکه مدیریت دانش، اطلاعات و میراث مکتوب است. این رشته زیربنای توسعه علمی هر جامعه محسوب میشود.
دانشجویان واجد شرایط میتوانند برای ارائه مدارک خود حداکثر تا پایان روز شنبه، یکم آذر ماه به صورت حضوری به صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران مراجعه کنند.
کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات شرایط دریافت تسهیلات از طریق مراجعه به کانالهای ارتباطی صندوق در ایتا، تلگرام و اینستاگرام به نشانی @isfa_۱۳۷۷ نیز امکانپذیر است.