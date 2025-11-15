پخش زنده
یکی از مشکلات آموزش و پرورش استان کردستان، کمبود سرانه فضاهای آموزشی است. برای جبران این کمبود، خیّرین نیکاندیش همواره پای کار بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خیرین مدرسهساز، افرادی نیکوکار و فداکار هستند که مال و ثروت خود را در طبق اخلاص گذاشته و آن را در راه پیشرفت علم و دانش وفراهم کردن زمینه تحصیل و آرامشخاطر برای آیندهسازان این مرز و بوم هزینه میکنند.
نیکوکارانی که برای گشایش هر چه بیشتر تنگناهای آموزشی در مدارس تلاش کرده و به ساخت، تعمیر و تجهیز مدارس در نقاط مختلف میپردازند.
امروز در بخش خبری صبحدم برای بررسی نقش خیرین مدرسهساز در ساخت و نوسازی مدارس دیواندره، بهصورت تلفنی با بیژن محمدیپور رئیس مجمع خیرین مدرسهساز شهرستان دیواندره گفتگویی انجام شد.