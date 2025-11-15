به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،به گفته بخشدار کوهسار، این بارش در مناطق شیپران و کوزه رش در حال باریدن است.

آقای حقیقی، بخشدار کوهسار، اعلام کرد که خوشبختانه راه ارتباطی تمامی روستا‌های این بخش با مرکز شهرستان سلماس باز است و هیچ مشکلی در رفت‌وآمد وجود ندارد.

در منطقه شیپران، که شامل ۱۷ روستا می‌باشد، بارش در روستا‌های دله زی، ستون رش و هشتراک در حال باریدن است.

این بارش‌ها می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی و رفت‌وآمد مناطق کوهستانی این بخش منجر شود.