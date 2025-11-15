

محمد تقی محمدپور میزان بروز این نوع سرطان در دنیا را از ۱۰۰ هزار نفر ۱۹ نفر اعلام کرد و افزود: در ایران نیز از ۱۰۰ هزار نفر ۱۳ نفر به بیماری سرطان روده بزرگ مبتلا هستند.

وی یکی از راه‌های تشخیص زود هنگام بیماری سرطان روده بزرگ را انجام آزمایش اعلام کرد و ادامه داد: به همین منظور طرح غربالگری سرطان روده بزرگ در شهرستان گچساران در حال اجرا است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان گچساران با بیان اینکه طرح غربالگری سرطان روده بزرگ در مراکز جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت شهرستان در حال اجرا است، گفت: در این طرح افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله می‌توانند برای انجام آزمایش به مراکز جامع سلامت شهرستان مراجعه کنند.

محمدپور با اشاره به اینکه این طرح غربالگری برای جامعه هدف رایگان است و تا پوشش کاملافراد ۵۰ تا ۷۰ ساله ادامه دارد افزود: در این طرح از مراجعه کنندگان آزمایش گرفته و در صورت مشکوک بودن برای درمان تخصصی به متخصص ارجاع داده می‌شوند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان گچساران هدف از اجرای این طرح غربالگری را شناسایی افراد مبتلا و شروع درمان زود هنگام عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای این طرح غربالگری در شهرستان گچساران افراد مشکوک مبتلا به بیماری سرطان روده بزرگ به مراکز درمانی معرفی می‌شوند.

محمدپور از شهروندان خواست برای انجام آزمایش غربالگردی سرطان روده بزرگ به پایگاه‌ها و مراکز جامع سلامت شهرستان مراجعه کنند.