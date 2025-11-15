به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست شورای اداری استان امروز با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در کرمان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان. در این نشست به ظرفیت‌های کم نظیر استان در بخشهای مختلف صنعت معدن و کشاورزی اشاره کرد.

.حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت :شاهد حرکتهای توسعه و پیشرفت استان هستیم که با برطرف شدن موانع سرعت خواهند گرفت.

محمد علی طالبی با بیان اینکه حضور اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای در استان گره گشای بسیاری از مسائل اساسی استان است افزود تنظیم رابطه شورای عالی معادن با استان رشد سرمایه گذاری توسعه و اشتغال را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بررسی و نظارت براجرای صحیح قوانین و مقررات در استانها را مهمترین ماموریت سفرهای استانی دانست.

حجت الاسلام پژمان فر از جمع‌بندی مسایل مطرح شده در شورای اداری استان و پیگیری در تهران خبر داد.

در نشست شورای اداری استان تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم به بیان مطالبات خود همچون تکمیل جاده های استان تامین آب شرب ایفای مسئولیت های اجتماعی معادن و نظارت بر ان ها پرداختند.

سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان هم در این نشست با اعلام برنامه های هفته بسیج در استان گفت بیش از دو هزار و ششصد برنامه در این هفته در استان اجرا می شود .