مدیر جهاد کشاورزی نکا از خرید ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان این شهرستان با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۳۰ هزار ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوالقاسم پناهی از خرید ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان این شهرستان با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۳۰ هزار ریال در دو مرکز خرید این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت خودکفایی در تأمین نهادههای دامی انجام شده است.
وی با اشاره به کشت سویا در ۱۶۳۰ هکتار از مزارع نکا در سال جاری افزود: خرید تضمینی سویا با قیمت مصوب دولتی و با هدف تشویق کشاورزان به کشتهای پاییزه انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا به شرایط تحویل محصول نیز اشاره کرد و گفت: کشاورزان برای تحویل محصول باید در سامانه جامع پهنهبندی ثبتنام کرده و در زمان تحویل، کارت ملی و شماره حساب فعال بانک کشاورزی را همراه داشته باشند.