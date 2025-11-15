معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی فراجا گفت: کارآگاهان فردی را که از طریق چک‌های بی پشتوانه ۳۲۰ میلیارد ریال را برای خرید تعداد زیادی دام کلاهبرداری کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه حجت متقی در تشریح این خبر اظهار داشت: پرونده کلاهبرداری کلان از سوی چند شهروند با شکایت از فردی که با فروش چک‌های بی پشتوانه طی چند مرحله از طریق خرید تعداد زیادی دام به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها از سوی پلیس نشان می‌داد متهم با هویتی نامعلوم پس از جلب اعتماد شاکیان در چند مرحله اقدام به دریافت مبالغ هنگفت کرده و مرتکب کلاهبرداری و سپس متواری شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی فراجا با اشاره به اینکه همکاری مردم و ارائه اطلاعات به موقع عامل اصلی موفقیت این عملیات بوده است، گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، بررسی مستندات و رصد دقیق فعالیت‌های متهم، محل اقامت وی شناسایی شد و در عملیاتی غافلگیرانه و تحت مراقبت ویژه شبانه متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی با بیان اینکه شواهد و مدارک موجود حاکی از آن بود که متهم با برنامه ریزی دقیق و روش‌های پیچیده، شهروندان را فریب داده است، تاکید کرد: متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات ارائه شده به جرم خود اعتراف کرد و پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی ربط ارجاع شد.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان با تاکید بر اینکه هوشیاری و دقت شما مهمترین عامل پیشگیری از وقوع کلاهبرداری می‌باشد، اعلام کرد: همواره پیش از هر گونه معامله مالی کلان، صحت هویت طرف معامله و اعتبار اسناد و چک‌های ارائه شده را بررسی کنید.