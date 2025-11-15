رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر از رفع تصرف فوری ۳۰ هزار متر مربع از اراضی ملی و بازگشت آنها به بیت المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا بهادری با اشاره به یک مورد رفع تصرف فوری به مساحت بیش از ۳۰ هزار مترمربع در شوشتر گفت: این رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

وی افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شوشتر این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

بهادری بیان کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی شوشتر با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی و تشکر کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.