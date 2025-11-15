پخش زنده
پویش ملی «من هم تست اچآیوی میدهم» همزمان با سراسر کشور از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در استان البرز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، با تاکید بر اهمیت آموزش و اطلاعرسانی در کنترل و پیشگیری از عفونت HIV اظهار داشت:ایدز یک بیماری قابل پیشگیری و کنترل است و تشخیص زودهنگام میتواند مسیر درمان را هموار کرده و از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کند.
شهرام صیادی گفت: ارتقای آگاهی جامعه و فراهمسازی خدمات رایگان و محرمانه از مهمترین اولویتهای دانشگاه در این زمینه است. بیماری ایدز ناشی از ویروس HIV است که سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکند و از طریق روابط جنسی محافظتنشده، استفاده مشترک از سرنگ، انتقال از مادر به نوزاد و فرآوردههای خونی آلوده منتقل میشود. تشخیص بهموقع این ویروس، امکان درمان مؤثر و زندگی سالم و طبیعی را برای مبتلایان فراهم میکند.
وی گفت: به منظور اجرای این پویش و افزایش دسترسی مردم به خدمات غربالگری، چهار مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در استان البرز آمادگی دارند تا تست اچآیوی را بهصورت کاملاً محرمانه، داوطلبانه و رایگان برای شهروندان انجام دهند. این مراکز علاوه بر انجام تست، خدمات مشاوره و ارجاع تخصصی را نیز به افراد ارائه میکنند.
وی ادامه داد: همچنین به دنبال آغاز پویش، شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، زندان قزلحصار، ادارهکل بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط، برنامههای آموزشی و غربالگری را در مدارس، دانشگاهها، ادارات، کمپها، مساجد، محلات، موکبها و مراکز خدمات جامع سلامت گسترش دادهاند.
صیادی افزود: سلامت جامعه نیازمند آگاهی، همکاری و مسئولیتپذیری جمعی است. از مردم عزیز دعوت میکنیم با شرکت در این پویش و انجام یک تست ساده، گامی مهم در حفظ سلامت خود و جامعه بردارند.
آدرس و تلفن مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری استان البرز:
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید سبزه پرور: کرج، میدان آزادگان، ابتدای خیابان ۴۵ متری کاج (بسیج) ابتدای خیابان تختی مرکز خدمات جامع شهید سبزه پرور تلفن: ۳۲۵۶۷۶۰۱ -۳۲۵۲۲۴۱۵، ۰۲۶
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری حصارک بالا: کرج: حصارک بالا میدان شهرداری جنب پمپ گاز، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری تلفن: ۰۲۶۳۴۵۲۰۲۹۲
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری کلیم الله معدن دار ساوجبلاغ: خیابان آزادگان جنب اداره دارایی جنب آزمایشگاه مرکزی تلفن: ۰۲۶۴۴۲۱۳۰۹۰
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری فردیس: فردیس کانال غربی، نبش خیابان امام رضا (ع) روبروی کتابخانه علامه امینی مرکز خدمات جامع سلامت شهدای فردیس تلفن: ۰۲۶۳۶۵۶۲۸۹۰