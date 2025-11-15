پخش زنده
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ حوالی لالی خوزستان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه در در ساعت ۰۹:۲۶ صبح امروز شنبه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
عبدالهی افزود: براساس دادههای مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی عرض ۳۲.۲۶ و طول ۴۹.۰۵ درجه ثبت شده است و شدت آن در مقیاس محلی ۳.۶ ریشتر بوده است.
وی ادامه داد: مرکز زلزله در فاصله ۹ کیلومتری لالی، ۲۲ کیلومتری گتوند و ۲۹ کیلومتری شوشتر قرار دارد. همچنین این زمینلرزه حدود ۱۰۹ کیلومتر با اهواز و ۱۵۱ کیلومتر با خرمآباد، نزدیکترین مراکز استان، فاصله داشته است.
گزارشهای اولیه از شهرهای اطراف نشان میدهد زمینلرزه خفیف بوده و تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.