به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه در در ساعت ۰۹:۲۶ صبح امروز شنبه در عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

عبدالهی افزود: براساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی عرض ۳۲.۲۶ و طول ۴۹.۰۵ درجه ثبت شده است و شدت آن در مقیاس محلی ۳.۶ ریشتر بوده است.

وی ادامه داد: مرکز زلزله در فاصله ۹ کیلومتری لالی، ۲۲ کیلومتری گتوند و ۲۹ کیلومتری شوشتر قرار دارد. همچنین این زمین‌لرزه حدود ۱۰۹ کیلومتر با اهواز و ۱۵۱ کیلومتر با خرم‌آباد، نزدیک‌ترین مراکز استان، فاصله داشته است.

گزارش‌های اولیه از شهر‌های اطراف نشان می‌دهد زمین‌لرزه خفیف بوده و تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.