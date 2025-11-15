پیکر مادر شهید حسین یگانه‌فرد در روستای دوراه بوانات تشییع و در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مادر شهید حسین یگانه‌فرد در سن ۹۰ سالگی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

پیکر این بانوی صبور در جوار فرزند شهیدش در روستای دوراه از توابع شهرستان بوانات به خاک سپرده شد.

شهید حسین یگانه‌فرد در سال ۱۳۳۶ چشم به جهان گشود و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه تنسی آمریکا در رشته راه و شهرسازی به پایان رساند.

او قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را داشت، اما با آغاز جنگ تحمیلی، تحصیل را رها کرد و برای دفاع از میهن به ایران بازگشت.

شهید حسین یگانه‌فرد سال ۱۳۶۱، در حالی که مسئول عقیدتی پادگان سقز بود، پس از حضور در مراسم مردمی هفته وحدت، هنگام بازگشت به پادگان در منطقه بانه کردستان، به همراه جمعی از فرماندهان، توسط منافقین کوردل دریک حمله تروریستی هدف سوءقصد قرار گرفت و شهید شد.