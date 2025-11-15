محمدمهدی غلامی، شناگر ملی‌پوش شیرازی، امروز با استقبال جمعی از مسئولان وارد فرودگاه شهید دستغیب شیراز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم استقبال از محمدمهدی غلامی، قهرمان تاریخ‌ساز شنای ایران، صبح امروز در فرودگاه شهید دستغیب شیراز برگزار شد.

غلامی با کسب نشان طلای ۱۰۰ متر پروانه در روز نخست و نشان طلای ۲۰۰ متر پروانه در روز پایانی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، نخستین و دومین نشان طلای تاریخ شنای ایران در این رقابت‌ها را به دست آورد.

وی همچنین در فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی نشان برنز را به دست آورد و رکورد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال ایران را شکست.

در این مراسم معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، فرمانده ارتش در استان فارس، خانواده این ورزشکار و جمعی از علاقه‌مندان ورزش حضور داشتند.

حاضران در مراسم با اهدا گل و تقدیر از این شناگر جوان، از افتخارآفرینی او برای کاروان «سفیران امید» قدردانی کردند.