سقوط یک دستگاه جیپ در محور سردشت_میرآباد، صبح امروز حادثهای تلخ رقم زد و یک نفر جان باخت و سه نفر راهی بیمارستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در پی سقوط یک دستگاه خودروی جیپ به داخل دره در محور سردشت به میرآباد، سه نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.
حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان، اعلام کرد: ساعت ۱۱:۳۲ روز یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه جیپ در نزدیکی روستای موسالان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات مخابره شد. با اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس سردشت بلافاصله به محل اعزام شدند.
به گفته محبوبی، در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند. همچنین فرد فوتشده پس از عملیات رهاسازی، جهت انجام روند قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.