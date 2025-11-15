به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،دبیر اجرایی سومین دوره مسابقات ملی ایده آرای سلامت گفت: این ایده آرا با حضور ۲۸ نفر شرکت کننده از سراسر کشور به صورت حضوری و مجازی در تالار شهید سلیمانی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد برگزار شد.

فرناز فرزانه افزود: در این رویداد ملی، دانشجویان سراسر کشور با ارائه طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه در حوزه سلامت، نقش خود را در ساخت آینده‌ای سالم‌تر ایفا کردند.

وی گفت: سواد سلامت و تغییر رفتار، پیشگیری و مبارزه هوشمند با بیماری‌ها، سلامت محیط زیست و مشاغل پایدار، واکسیناسیون و ایمن‌سازی جامعه، تحول دیجیتال در سلامت، فناوری‌های پیشرفته مهندسی پزشکی و تجهیزات نوآورانه، سلامت خانواده و باروری و سلامت روان در جهان امروز از مهمترین محور‌های این مسابقه بود.

دبیر اجرایی سومین دوره مسابقات ملی ایده آرای سلامت یادآورشد: در مجموع ۳۷ ایده از دانشگاه‌های آزاد شهرکرد، فلاورجان، گناباد، نجف آباد، ملارد و واحد علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که بعد از ارزیابی اولیه توسط تیم داوری ۱۰ ایده منتخب به رقابت پرداختند و ۳ ایده برتر معرفی شدند.

فرزانه گفت: محمد صالحی ده نوی دانشجوی رشته پرستاری با ایده اپلیکیشن خدمات جامعه پرستاری، محمد مرادی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک با ایده تخت مکانیکی با تنظیم خودکار فشار بدن برای پیشگیری از زخم بستر و مریم رحمانی با ایده ایزی فود از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

دبیر کمیته علمی این مسابقه دکتر زهره کریمیان کاکلکی، دبیر کمیته تخصصی دکتر اعظم علوی، دبیر کمیته داوری دکتر سید مجید هاشمی بودند.

دکتر محمد نوربخش، دکتر فیروز امرایی، دکتر مصطفی ملکی، دکتر عباس جعفری و دکتر آرزو فتاحیان اعضای تیم داوری در این مسابقه بودند.

قابل ذکر است دانشجویان انجمن علمی میکروبیولوژی به عنوان انجمن همکار دراجرای این مسابقه به عنوان یاریگر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایفای نقش کردند.