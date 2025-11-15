پخش زنده
رئیس مهندسی راهاندازی کارخانجات گاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از انجام موفقیتآمیز مراحل پیشراهاندازی و آغاز فرآیند راهاندازی ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز میدان نفتی قلعهنار خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدکریم شیرالی با اشاره به انجام موفقیتآمیز مراحل پیشراهاندازی و آغاز فرآیند راهاندازی ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز میدان نفتی قلعهنار در خوزستان، گفت: این طرح بهصورت کامل با اتکای به دانش فنی و توان مهندسان داخلی در حال اجراست.
وی اظهار کرد: ایستگاه قلعهنار در محدوده شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان واقع شده و هدف از اجرای آن ایجاد زیرساختهای لازم برای جمعآوری، فشردهسازی و تزریق گاز به مخزن قلعهنار است.
شیرالی افزود: در این ایستگاه از الکتروکمپرسورهای LMF برای نخستین بار در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب استفاده شده و همه مراحل طراحی، نصب و راهاندازی تجهیزات با تکیه بر مهندسان داخلی انجام شده است.
رئیس مهندسی راهاندازی کارخانجات گاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: اجرای این طرح بهصورت EPC و در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر اندیمشک انجام شده و اکنون در مراحل پایانی پیشراهاندازی قرار دارد.
وی تصریح کرد: این طرح نمونهای موفق از خودکفایی فنی و بومیسازی فناوری در صنعت نفت کشور است و الگویی برای اجرای طرحهای مشابه در سایر مناطق عملیاتی به شمار میرود.
شیرالی با بیان فعالیتهای انجامشده و تجهیزات ایستگاه گفت: تمامی بخشهای اصلی ایستگاه شامل خطوط انتقال، سیستمهای برق، پمپها و تجهیزات جانبی آماده بهرهبرداری شدهاند و مراحل تست و همترازی دستگاهها نیز با موفقیت انجام شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سیستمهای تأمین برق اضطراری، آب آتش نشانی و تجهیزات پیشگیری از خوردگی نیز در حال آزمایشات نهایی جهت روی سرویس قرار گرفتن هستند تا ایستگاه بتواند به صورت پایدار و ایمن فعالیت کند.
رئیس مهندسی راهاندازی کارخانجات گاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: این طرح به گونهای طراحی و اجرا شده که تمامی اجزای حیاتی و تجهیزات اصلی با هم هماهنگ کار میکنند و ایستگاه قادر خواهد بود با کارایی کامل، گاز جمعآوریشده را به مخزن تزریق کند و نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری تولید ایفا کند.