به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، این پویش به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت پیوند فارسی‌آموزان سراسر جهان با زبان و فرهنگ ایرانی برگزار شد.

در این مراسم به برگزیدگان، جوایزی اهدا و برنامه‌های فرهنگی و هنری برای زبان آموزان خارجی و علاقه‌مندان به زبان فارسی و کتاب‌خوانی اجرا شد.

در این پویش جهانی فارسی آموزان ۱۳ کشور از جمله تاجیکستان، هند، چین، ترکیه، روسیه، ترکمنستان، کنیا، ارمنستان، و عراق با هم رقابت و ۱۲۰ عکس از خودشان در کنار کتاب‌های آموزشی فارسی گرفتند و به بنیاد سعدی ارسال کردند که از این تعداد ۳ نفر از کشورهای چین، قزاقستان،گرجستان برگزیده شدند.