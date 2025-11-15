همزمان با روز کتاب و کتابخوانی
اختتامیه پویش جهانی «کتاب فارسی من» در باغ کتاب تهران برگزار شد
مراسم اختتامیه پویش جهانی «کتاب فارسی من» امروز با حضور فارسیآموزان خارجی و علاقهمندان به زبان فارسی در باغ کتاب تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، این پویش به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت پیوند فارسیآموزان سراسر جهان با زبان و فرهنگ ایرانی برگزار شد.
در این مراسم به برگزیدگان، جوایزی اهدا و برنامههای فرهنگی و هنری برای زبان آموزان خارجی و علاقهمندان به زبان فارسی و کتابخوانی اجرا شد.
در این پویش جهانی فارسی آموزان ۱۳ کشور از جمله تاجیکستان، هند، چین، ترکیه، روسیه، ترکمنستان، کنیا، ارمنستان، و عراق با هم رقابت و ۱۲۰ عکس از خودشان در کنار کتابهای آموزشی فارسی گرفتند و به بنیاد سعدی ارسال کردند که از این تعداد ۳ نفر از کشورهای چین، قزاقستان،گرجستان برگزیده شدند.