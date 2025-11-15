معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از اختصاص خط اعتباری یک و دو دهم همتی به صندوق پژوهش و فناوری فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نشست بررسی ظرفیت‌های علمی و فناوری جنوب فارس به میزبانی جهرم گفت: حمایت‌های معاونت علمی، برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالفعل و حرکت هدفمند به سمت توسعه تولیدات دانش بنیان و فناورانه است.

وی با بیان اینکه استان فارس از ظرفیت‌های بالایی در حوزه فناوری و تولیدات دانش بنیان برخوردار است و افزود: خط اعتباری به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای صندوق پژوهش و فناوری فارس به منظور تقویت حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان ایجاد شده است.

افشین سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌معنای تضمین آینده اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: شرکت دانش‌بنیان و فناورانه فعال در فارس نقش مهمی در تولید، اشتغال و کاهش وابستگی به واردات دارند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ابتدای ورود به شهرستان جهرم، ضمن حضور در مرکز رشد فناوری جهرم، از دستاورد‌ها و توانمندی‌های پانزده شرکت دانش‌بنیان و فناور مستقر در این مرکز بازدید کرد.

رییس بنیاد ملی نخبگان در این بازدید گفت: مرکز رشد فناوری جهرم یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین مراکز رشد کشور است که از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و با توجه به ظرفیت‌های موجود، تامین اعتبار برای تکمیل ساختمان مرکز رشد تا پایان سال از اولویت‌های اصلی ماست.