معاون حفاظت و بهره برداری آب استان تهران گفت: در مجموع میزان ذخایر آبی سد‌های استان تهران به تاریخ امروز ۱۸۹ میلیون متر مکعب است این در حالی است در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب گزارش شده بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در برنامه امروز روی خط خبر اخبار نیمروزی به موضوع وضع آبی سدهای کشور پرداخته شد در این برنامه حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری آب استان تهران با حضور در استودیو شبکه خبر به وضع ذخایر آبی سدهای استان تهران پرداخت و گفت: ما امسال شاهد پنجمین سال پیاپی خشکسالی بودیم که در ۶۰ سال گذشته اولین بار است که شاهد آن هستیم،امسال در سال آبی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ قرار داریم تاکنون میزان بارش های ما صفر گزارش شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای مهرماه هم تاکنون بارندگی نداشته ایم به طوری که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ میلی متر بارش ثبت شده است،در مجموع میزان ذخایر سدهای استان تهران به تاریخ امروز ۱۸۹ میلیون متر مکعب آب دارد این در حالی است در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب گزارش شده بود.

حبیبی افزود: طبیعتا در این مدت پنج سال خروجی آب سدها نسبت به ورودی آن بیشتر بود.

معاون حفاظت و بهره برداری آب استان تهران اضافه کرد: سد لتیان قابلیت ۷۵ میلیون متر مکعب ظرفیت آبگیری دارد که امروز شاهد این هستیم که ۶/۰۳ دهم درصد آب دارد که این میزان نسبت به سال گذشته یک چهارم شده است،در حال حاضر منابع آبی سطحی ما به طور مستقیم تابع بارش ها است که این بارندگی ها در طی ۵ سال کاهش یافته است.

وی بیان کرد: اگر امسال بارش در حدی نباشد که بخش نرمالی از میزان ذخایر سدهای مارا جبران نکند می توانیم شاهد دچار مخاطراتی باشیم در حال حاضر برنامه ریزی هایی که ما در دست اقدام داریم و طبق پیش بینی سازمان هواشناسی از ۱۰ آذر شاهد بارش ها باشیم امیدواریم این بارش ها به طور مطلوب انجام شود.

حبیبی اضافه کرد: در استان تهران حدود ۴۳ درصد کل منابع آبی صرف شرب می شود اگر مردم ۱۰ الی ۱۵ درصد از این آب مصرفی روزانه را ذخیره کنند حجم قابل توجه ای برای عبور از تابستان می شود.

همچنین ابزارهای کاهنده آب یکی از مواردی برای کاهش مصرف آب است و قدم مؤثری برای صرفه جویی می باشد

حبیبی گفت: هر سدی قابلیت خودش را دارد که امیدواریم به مرحله از دسترس خارج شدن سد هایمان نرسیم،مدیریت منابع آب در کشورمان جزو اهم مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد همچنین یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه در سایر نقاط کشور قرار گیرد بحث کشاورزی است که باید بهینه مصرف شود.

در ادامه این برنامه محمد پازشگر مدیر سد لتیان گفت: حجم سد مخزن سد لتیان در هفته گذشته ۷ میلیون متر مکعب بود که امروز این عدد به ۶ و سه دهم متر مکعب رسیده است باتوجه به این که نیمی از حجم سد به جهت پایداری آن قابل استحصال نیست می توان گفت چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به هفته گذشته حجم سد لتیان کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم کل سد لتیان ۷۶ میلیون متر مکعب است.

مدیر سد لتیان تصریح کرد: اگر بارندگی هم داشته باشیم مفید خواهد بود ولی باتوجه به حجمی که در ذخایر ۵ سد گانه استان تهران داریم باز نیازمند صرفه جویی از سمت هموطنان هستیم تا بتوانیم این کمبود جبران شود.



پازشگر افزود: سد لتیان در ۴۰ کیلومتری شرق استان تهران واقع شده و این سد تامین کننده آب شرب شمال و شمال شرق تهران را تأمین می کند،امروز کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی داریم که دوره بهره برداری در ۶ دهه گذشته بی سابقه بوده است.

همچنین در ارتباط دیگر در سد طرق در مشهد هم شواهد نشان می دهد که وضعیت آبی این سد هم در حد مطلوبی قرار ندارد، به طوری که میزان آب این سد ۳ درصد می باشد که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد بوده است.

همچنین سد دوستی که یکی از بزرگترین سدهای این استان است حجم ذخیره آن ۵ درصد گزارش شده است.

در ادامه حسین اسدی مدیر عامل آب منطقه ای استان مرکزی گفت: در حال حاضر در سد الغدیر ساوه هم حجم آب این سد حدود ۶ درصد ذخیره آبی دارد،این سد در تأمین بخشی از آب شرب هموطنان ساوه را در برمی گیرد

وی افزود: باتوجه به کاهش بارندگی در ۵ سال اخیر تنها سد الغدیر به ۱۶ میلیون متر مکعب آب دارد یعنی ۹۴ درصد از حجم کل از تراز نرمال استفاده شده است.

همچنین در ادامه این برنامه آرش آریانژاد مدیر سد وحدت سنندج نیز گفت: بعداز ۵ دوره خشکسالی متوالی استان کردستان که در ۳ حوزه آبریز قرار دارد متاسفانه دچار تنش آبی بسیار شدیدی است به طوری که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از سدهای ما پر از است و سال آبی امسال هم ما متاسفانه در افت نزولات جوی بوده است.

در پایان نیز مازیار محمودی نیا مدیر سد لار گفت: متاسفانه میزان بارش ها به شدت کاهش یافته است و تنها ۱۲ میلیون متر مکعب آب یعنی حدود ۲ درصد آب در سد داریم که امیدوارم بارش ها به گونه ای باشد که بتوانیم از این تنش عبور کنیم.