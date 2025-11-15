پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه بهترین نیروی انسانی کشور را در اختیار داریم و وضعیت فعلی در حوزه فناوری قابل قبول نیست، گفت: راهکار جبران این عقبماندگی در همکاری و همافزایی مجموعههای علمی و اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، رضا رحمانی صبح امروز در جلسه ستاد راهبردی نوآوری و فناوری آذربایجانغربی، دانشگاههای استان را به حضور فعالتر در عرصه نوآوری و فناوری فراخوانده و افزود: باید نگرشها نسبت به نیروهای انسانی تغییر کند و همافزایی و حمایت از نخبگان لازمه پیشرفت آذربایجانغربی است.
وی همچنین شناسایی و تجلیل از دانشمندان برتر، بهویژه چهرههای شاخص اهل استان را از اولویتهای ضروری عنوان کرده و اظهار داشت: برای شرکتهای دانشبنیان بهترین قوانین تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده و این در حالی است که نیروهای بسیار باهوش و توانمند در اختیار داریم.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت ارتقای جایگاه استان در رتبهبندیهای ملی نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به وابستگی توسعه فناوری به دانشگاهها، حضور جدیتر مجموعههای علمی، پژوهشی و اجرایی در مسیر تحول ضروری است.
رحمانی در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مالیاتی به نفع شرکتهای دانشبنیان و تلاش مشترک برای بازگشت و بهرهگیری از توان نیروهای مهاجرتکرده، بیان داشت: برای توسعه استان از همه کمک میخواهیم و با همراهی مدیران، خانوادهها و جامعه علمی، این مسیر را با جدیت دنبال میکنیم.