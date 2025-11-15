به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی افزود: با توجه به ماده «۴۱» قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل «۳» ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

او تصریح کرد: براساس برنامه زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا که مشمول محدودیت‌های شغلی هستند، باید از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است و داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا می‌توانند از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.