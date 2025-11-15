مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: شهرک صنعتی خوارزمی با وجود ظرفیت‌ گسترده برای استقرار واحدهای صنعتی، به دلیل برخی محدودیت‌های مصوب در سال‌های گذشته امکان توسعه متناسب با نیازهای استان را پیدا نکرده است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، محمد انصاری بر ضرورت تعیین تکلیف محدودیت‌های موجود در این شهرک تاکید کرد و گفت: شهرک صنعتی خوارزمی با وجود ظرفیت‌ گسترده برای استقرار واحدهای صنعتی، به دلیل برخی محدودیت‌های مصوب در سال‌های گذشته امکان توسعه متناسب با نیازهای استان را پیدا نکرده است.

وی با اشاره به پیشینه این منطقه توضیح داد: این محدوده پیش‌تر به عنوان لکه صنعتی سردارآباد ماهدشت شناخته می‌شد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۹، فرآیند ساماندهی آن آغاز شد و نهایتاً در سال ۱۳۹۷ به عنوان شهرک صنعتی مصوب به ثبت رسید.

انصاری افزود: در حال حاضر ۱۲۰ واحد صنعتی دارای پروانه در شهرک فعال هستند و ۱۱ طرح صنعتی نیز مراحل نهایی اخذ پروانه بهره‌برداری را طی می‌کنند که با بهره‌برداری آنها، تعداد واحدهای رسمی شهرک به بیش از ۱۳۰ واحد خواهد رسید. علاوه بر این، تعدادی واحد صنفی و واحدهای فاقد پروانه صنعتی نیز در محدوده فعالیت دارند که ریشه آن به ساختار پیشین منطقه به عنوان لکه صنعتی بازمی‌گردد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز مهم‌ترین مانع توسعه را محدودیت‌های ناشی از ضوابط زیست‌محیطی دانست و اظهار کرد: براساس مصوبه موجود، صدور مجوز جدید صنعتی در این شهرک تنها برای واحدهای انتقالی از مناطق شهری امکان‌پذیر شده است. در سال‌های گذشته مکاتبات متعددی با شهرداری‌های مختلف استان برای معرفی صنایع مزاحم و آلاینده برای انتقال صورت گرفت، اما این فرایند عملاً محقق نشد. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع مزاحم در رده‌های آلایندگی بالاتر قرار دارند که با رده‌بندی تعیین‌شده برای شهرک خوارزمی سازگار نیست.

انصاری تأکید کرد: وجود این محدودیت‌ها موجب شده بخش زیادی از اراضی آماده بهره‌برداری در شهرک بلاتکلیف بماند و واحدهای فعال نیز امکان توسعه خطوط تولید و بهره‌مندی از خدمات زیرساختی موردنیاز را نداشته باشند. این در حالی است که استان البرز با کمبود اراضی صنعتی قابل واگذاری مواجه است و خوارزمی یکی از مهم‌ترین پهنه‌های توسعه صنعتی استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی باعث نابرابری میان واحدهای داخل محدوده مصوب و واحدهای خارج از آن شده است، افزود: واحدهای مستقر در محدوده رسمی برای دریافت خدماتی همچون تسهیلات بانکی، انشعابات و مجوزهای توسعه با محدودیت مواجه‌اند، در حالی که واحدهای خارج از محدوده با دریافت پروانه صنفی به‌راحتی امکان اخذ انشعابات و ادامه فعالیت دارند.

مدیرکل صمت استان البرز خاطرنشان کرد: برای ساماندهی نهایی پهنه ۷۰۰ هکتاری خوارزمی و ایجاد شرایط برابر برای توسعه صنعتی، لازم است بازنگری در ضوابط زیست‌محیطی و محدوده مصوب شهرک با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گیرد. این موضوع به‌ویژه با توجه به نیاز استان به توسعه صنایع دانش‌بنیان و صنایع غذایی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.