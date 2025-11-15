جلسه ساماندهی واحد‌های صنعتی و خدماتی برداشت نمک از بستر دریاچه ارومیه صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح و مسئولانه منابع طبیعی استان، بر لزوم همراهی همه دستگاه‌ها و بهره‌برداران برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محیط‌زیست و به‌ویژه دریاچه ارومیه تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست وظیفه مشترک همگان است، گفت: مدیریت برداشت‌ها باید بر پایه اصول فنی، رعایت ضوابط و همکاری جمعی انجام شود تا از بروز تخریب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تخریب پوشش گیاهی به معنای ظلم به خود و آیندگان است، خاطرنشان کرد: تصمیمات مرتبط با دریاچه ارومیه باید مبتنی بر نظر کمیته‌های علمی و با هدف کاهش آسیب و بهبود شرایط باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به کاهش بارندگی‌ها، از برنامه‌های تکمیلی استان برای مدیریت منابع و بهره‌برداری اصولی خبر داده و افزود: همه دستگاه‌ها، بهره‌برداران و واحد‌های صنعتی موظف هستند فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط انجام دهند و در مسیر صیانت از محیط‌زیست همراهی کامل داشته باشند.