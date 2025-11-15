انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران از به نتیجه رسیدن تلاش‌های مستمر با هدف کاهش هزینه‌های اضافی و رفع تنگنا‌های تحمیل شده به فعالان بندری و دریایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت : از طریق همکاری نزدیک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و همچنین مساعدت مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خوشبختانه توانستیم نظریه‌ای از سوی معاونت حقوقی دریافت کنیم که بر اساس آن، مفاد اجرایی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شامل فعالیت‌های بندری منتهی به صدور صورتحساب نمی‌شود.

پل‌مه تأکید کرد: هرچند این نظریه به صورت مستقل قابلیت اجرایی ندارد، اما گام مثبتی برای استیفاء حقوق دست‌اندرکاران لجستیک بندری و دریایی محسوب می‌شود. امیدواریم با جلب توجه مدیران سازمان تأمین اجتماعی، این نظریه در آینده نزدیک به بخشنامه اجرایی تبدیل و به زیرمجموعه‌های مرتبط ابلاغ شود.