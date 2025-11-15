به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،سخاوت آسمان با نزول رحمت الهی دل مردم تکاب را شاد کرده و زمین‌های تشنه را جانی دوباره بخشید، مردم با آغاز بارش باران سر بر سجده شکر سائیدند و از آستان معبود یکتا تداوم بارش را خواستار شدند.

مردم در مواجهه با نزول رحمت الهی بر این شهرستان ضمن ابراز خوشحالی از خداوند متعال خواستار تداوم نزول باران بر شهر و کشورمان شده و بخاطر نزول رحمت الهی شکر گزار خداوند شدند.

بارش‌ها در این شهرستان از ساعت ۱۴ شروع شده و فعلا ادامه دارد