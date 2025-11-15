همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه بزرگ کتاب پیرانشهر با ارائه ۳۵۰۰ عنوان کتاب و تخفیف ۵۰ درصدی در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه بزرگ کتاب پیرانشهر با ارائه تخفیف ۵۰ درصدی و عرضه هزاران عنوان کتاب در سالن مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان افتتاح شد.

موسی تسبیحی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر، در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب در موضوعات متنوع برای مخاطبان عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند با نیم‌بهاء کتاب‌های مورد علاقه خود را تهیه کنند.

به گفته وی، مجموعه کتاب‌های ارائه شده شامل آثاری در حوزه تاریخ و ادبیات ایران، آثار به زبان کردی، تاریخ بومی منطقه، فلسفه، دین، هنر، روانشناسی، رمان و کتاب‌های ویژه کودک و نوجوان است.

تسبیحی با اشاره به مدت‌زمان فعالیت نمایشگاه افزود: این نمایشگاه به مدت ۲۰ روز و تا ۱۷ آذرماه هر روز در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی شهرستان خاطرنشان کرد: روستای پسوه پیرانشهر سال گذشته با اجرای ۲۵ برنامه مرتبط با کتابخوانی، به عنوان روستای برگزیده و دوستدار کتاب در کشور معرفی شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر همچنین از ارائه بسته‌ها و کتاب‌های آموزشی ویژه کودکان خبر داد و گفت: این منابع با رعایت رده‌های سنی و در موضوعات علمی، آموزشی، هنری و ادبی عرضه شده تا کودکان نیز تجربه‌ای جذاب و متناسب با سن خود از مطالعه داشته باشند.

تسبیحی برگزاری نمایشگاه کتاب پیرانشهر را فرصتی ارزشمند برای تقویت سرانه مطالعه و ایجاد نشاط فرهنگی در شهرستان دانست و افزود: امید است این فعالیت زمینه‌ساز ترویج بیش از پیش فرهنگ مطالعه در میان خانواده‌ها باشد.