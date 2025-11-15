پخش زنده
رییس هیات کشتی خوزستان با اشاره به کمبود سالن مناسب برای برگزاری مسابقات کشوری در استان گفت: امیدواریم مسئولان در این خصوص تدابیر ویژهای لحاظ کنند تا بتوانیم در گرفتن میزبان بهتر عمل کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رمضان جمالپور در حاشیه مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی کشور بیان کرد: با وجود قهرمانی تیم استان در سال گذشته، به دلیل بیتدبیری مسئولان شهری مسجدسلیمان، این تیم منحل شد و در دقیقه ۹۰، دانشگاه آزاد به عنوان نماینده جدید استان در مسابقات شرکت کرد.
وی افزود: تیم مسجدسلیمان که مدافع عنوان قهرمانی بود با وجود شرکت در قرعهکشی و پرداخت ورودی، نتوانست مجوز حضور در لیگ برتر را از مسئولان شهری کسب کند اگرچه ما تلاش زیادی برای متقاعد کردن آنها کردیم که به نتیجه نرسید.
رییس هیات کشتی خوزستان با اشاره به تشکیل تیمی جوان در فاصله کوتاه مانده به مسابقات، تصریح کرد: سعی کردیم تیم جوانی از ورزشکاران بومی تشکیل دهیم تا نماینده شایستهای برای استان در لیگ برتر باشد.
جمالپور خاطرنشان کرد: استان خوزستان به عنوان قطب کشتی فرنگی کشور، فاقد سالن استاندارد است و این موضوع بارها در جلسات شورای ورزش استان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه خوزستان اواخر بهمن امسال میزبان مسابقات قهرمانی کشور در رده جوانان خواهد بود، افزود: ما همیشه تا روزهای آخر دنبال تامین سالنی مناسب برای میزبانی مسابقات هستیم در حالی که بسیاری از استانها سالنهای چهار تا ۶ هزار نفری دارند.
رییس هیات کشتی خوزستان با اشاره به درخواست میزبانی جام تختی گفت: با توجه به اینکه به زودی سالن جدید کشتی در ایذه افتتاح شد، به فدراسیون پیشنهاد دادیم که میزبان جام تختی در این شهرستان باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد که فدراسیون کشتی با این درخواست موافقت کند تا شاهد میزبانی شایستهای برای این رقابتهای مهم در استان خوزستان باشیم.