به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛سیدسعید شاهرخی با اشاره به برچیده‌شدن ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان و جایگزینی مدارس استاندارد گفت: انشعابات برق و گاز تعدادی از این مدارس مرتفع شده است .



استاندار لرستان با اشاره به ۷۰ مدرسه ی سنگی در استان گفت: ۱۶ مدرسه سنگی از طریق بنیاد علوی در حال اجراست و ۴۴ طرح هم با مشارکت سپاه پاسداران و با تعهد ۵۰ درصدی استانداری لرستان ساخته می‌شود.



شاهرخی همچنین به صدور مجوز ۱۲۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات در استان اشاره کرد و گفت:عملیات اجرایی تولید بیش از ۴2 مگاوات برق در استان در دست اقدام است.



استاندار با اشاره به الزام دستگاه‌های دولتی برای تولید ۲۰ درصد برق مصرفی از طریق پنل خورشیدی افزود: در این زمینه نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌ها دنبال می‌شود تا فشار بر شبکه سراسری و مصرف خانوارها کاهش یابد که تاکنون ۳۸ اداره با ظرفیت تولید ۷۲۰ کیلووات برق اقدام کرده اند.



وی همچنین بر حمایت از مشارکت مردم و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: شرکت توزیع برق آمادگی دارد در نصب پنل‌های خورشیدی بر بام منازل یا سایر نقاط مناسب، همکاری لازم را با متقاضیان انجام دهد.







