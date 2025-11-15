پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بومیسازی ۲۴۰ گونه گیاهی در باغ گیاهشناسی خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به یک هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی در منطقه زاگرس گفت:در این باغ گیاهشناسی تاکنون ۲۴۰ گونه گیاهی بومیسازی شده است.
نامدار صیادی در بازدید از باغ گیاهشناسی زاگرس افزود: باغ گیاهشناسی زاگرس در شهر خرمآباد از سال ۹۷ در مساحت ۱۲ هکتار راهاندازی شده است.
وی با اشاره به ساختمان تحقیقاتی و آزمایشگاهی این مرکز گفت: این ساختمان از سال ۹۷ مشغول به فعالیت است و کارهای پژوهشی ارزشمندی در حال انجام میباشد.
صیادی با تأکید بر اهمیت جنگلهای زاگرس به عنوان بستر حیات گفت:باید جنگلها و مراتع خود را تقویت کنیم و اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری را جدی بگیریم.
وی هدف اصلی این باغ گیاهشناسی را حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دانست و افزود: هدف این است که گونههای گیاهی از سردشت در آذربایجان غربی تا دشت ارژن در فارس، در مرکز زاگرس در خرمآباد حفظ شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه برخی گونههای گیاهی در معرض انقراض قرار دارند، گفت: با ایجاد این بانک ژنی،میتوانیم از انقراض گونههای ارزشمند گیاهی جلوگیری کنیم.
صیادی به فواید جنبی این پروژه اشاره کرد و افزود: اگرچه ارتباط این مجموعه با منطقه تفریحی کیو میتواند جنبههای گردشگری داشته باشد، اما هدف اصلی حفظ ذخایر ارزی و
وی با اشاره دستاوردهای این مرکز گفت: زمانی برای ایجاد باغ پسته، پیوندکها را از انار، رفسنجان و کرمان تهیه میکردیم، اما امروز از پیوندکهای همین باغ گیاهشناسی استفاده میکنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با معرفی متخصصان این حوزه افزود: اساتیدی چون دکتر شاهوردی، مهرنیا و دکتر علیزاده توضیحات تخصصی بیشتری در این زمینه میتوانند ارائه دهند.
صیادی با اشاره به جایگاه این باغ گیاهشناسی گفت: در کل کشور شش باغ گیاهشناسی داریم که این پنجمین مورد است و تنها باغ گیاهشناسی در قلب زاگرس محسوب میشود.