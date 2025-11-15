کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: با ورود سامانه بارشی از شنبه تا دوشنبه، موجب بارش پراکنده، وزش باد لحظه‌ای و کاهش موقت دما در اکثر نقاط استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب بیان کرد: از روز شنبه تا دوشنبه، عبور یک سامانه بارشی ملایم، به‌ویژه در نیمه‌غربی و ارتفاعات استان، بارش‌های خفیف، وزش باد لحظه‌ای و در برخی نقاط رعدوبرق را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به پوشش ابری، دمای کمینه طی روزهای آینده کمی افزایش خواهد داشت، اما پس از خروج سامانه بارشی از استان، کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. صبح سه‌شنبه دمای کمینه در برخی نقاط استان تا ۵ درجه زیر صفر خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به رشد لحظه‌ای ابر و بارش‌های پراکنده، تصریح کرد: بیشترین احتمال وقوع این شرایط جوی در مناطق شمالی و ارتفاعات استان است و بارش‌ها به صورت موقت دما را کاهش می‌دهد.

باقری شکیب گفت: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و احتمال رعدوبرق از مخاطرات اصلی این سامانه هستند. همچنین در برخی مناطق، امکان وارد شدن خسارت جزئی به محصولات کشاورزی، اختلال در تردد شهری و بین‌شهری و آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد.

وی در توصیه به کشاورزان بیان کرد: بهره‌برداران بخش کشاورزی نسبت به مدیریت صحیح در برداشت محصولات، جمع‌آوری وسایل حساس، محافظت از دام و ایمن‌سازی گلخانه‌ها اقدام کنند. همچنین احتیاط رانندگان در محورهای کوهستانی، به‌ویژه هنگام کاهش دید، ضروری است.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: روز گذشته بیشینه دما در نهاوند ۲۱ درجه ثبت شد و صبح امروز دمای کمینه از کرفس درگزین با منفی یک درجه گزارش شده است. در همدان نیز دما طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ و ۲ درجه در نوسان بوده است.

باقری شکیب افزود: این سامانه از عصر شنبه فعال شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و شهروندان باید با رعایت نکات ایمنی و پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی از مخاطرات احتمالی جلوگیری کنند.