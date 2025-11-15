مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: طرح سالن کشتی ایذه به پایان رسیده و تشک‌های آن پهن شده اند و آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم در حاشیه مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی کشور در اهواز اظهار کرد: انشعابات سالن کشتی ایذه تقریبا کامل شده و فقط برای خرید سیستم خنک‌کننده ۲ مرحله مناقصه برگزار شده است که متاسفانه هر ۲ مرحله بدون متقاضی بود.

وی افزود: طبق قانون، سومین مرحله مناقصه نیز برگزار خواهد شد و امیدواریم در این مرحله شرکت‌کننده داشته باشیم، اما اگر میسر نشد، راه حل قانونی برای مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان وجود دارد.

بنی تمیم با بیان اینکه این طرح یکی از بهترین طرح‌های چند سال اخیر است، تاکید کرد: اصرار داریم افتتاح این سالن با حضور وزیر ورزش انجام شود.

خوزستان مهد کشتی فرنگی ایران است

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان همچنین به میزبانی اهواز در بیست‌وپنجمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی اشاره کرد و گفت: خوزستان مهد کشتی فرنگی کشور بوده و در چند سال اخیر اتفاقات خوبی برای کشتی و ورزش استان رقم خورده است.

وی افزود: ۲ تیم از استان خوزستان در این مسابقات شرکت کرده‌اند که جا دارد از مدیران این ۲ مجموعه تقدیر و تشکر کنم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با قدردانی از مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی این استان به دلیل میزبانی دور برگشت مسابقات تصریح کرد: با توجه به سابقه و تجربه ارزنده هیات کشتی استان، تلاش کردیم میزبان شایسته‌ای برای این دوره از مسابقات باشیم که در این زمینه از آقای جمالپور و مسئولان هیات کشتی نیز تشکر می‌کنم.

بنی‌تمیم با بیان اینکه چند روز مانده به شروع مسابقات، مقرر شد استان خوزستان نیز تیمداری کند، گفت: آنچه که باید برای آماده‌سازی اولیه تیم انجام می‌شد، محقق نشد، اما امیدواریم جوانان استان بتوانند از این فرصت استفاده کنند و شایستگی خود را نشان دهند.

بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند.