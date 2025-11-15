به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت انجمن‌های ورزشی اعلام کرد: مسابقه ماهیگیری ورزشی در دریای خلیج فارس با حضور علاقمندان با همکاری انجمن ماهیگیری هیئت انجمن‌های ورزشی باهمکاری ناخدا عبدالله صالحی و ناخدا شریف دهقان بر روی لنج ماهیگیری برگزار شد.

کیان اسماعیل پور با بیشترین ماهی صید شده و مسعود عصمت پناه با صید اولین ماهی صید شده به عنوان برندگان این دوره مسابقه ماهیگیری معرفی شدند.

هیئت انجمن‌های ورزشی با هدف افزایش نشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت ساکنان و گردشگران بویژه نوجوانان و جوانان با برنامه ریزی‌های مستمرو ایجاد نشاط و سلامتی جامعه، آموزش و مهارت را در رشته‌های مختلف به متقاضیان ارائه می دهد.