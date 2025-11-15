آیین بزرگداشت علامه طباطبایی همزمان با سالروز رحلت این عالم فیلسوف به همت مجمع عالی حکمت اسلامی و حوزه علمیه امام خمینی ره ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این همایش با اشاره به این که علامه طباطبایی عمر شریف خود را در راه کتاب و کتاب خوانی گذراندند گفت: علامه طباطبایی در طول ۱۷ سال در بیست جلد تفسیر المیزان را تألیف کرده‌اند که تفسیر کم نظیری است و این توفیق بزرگ الهی برای ایشان محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: علامه طباطبایی در مسیر تبیین معارف اسلامی و قرآنی کتاب‌های مختلفی به رشته تحریر درآورده‌اند و باید از این سرمایه عظیم همه استفاده کنند.

حجت الاسلام علیرضا وطن خواه و حجت‌الاسلام مهدی عباسی علی پور از اساتید حوزه‌های علمیه به تحلیل دیدگاه‌ها و آثار علامه طباطبایی پرداختند.

از علامه محمدحسین طباطبایی بیش از ۳۰ عنوان کتاب برجای مانده است که تفسیر المیزان در بیست جلد و اصول فلسفه و روش رئالیسم از جمله مهمترین آثار ایشان می‌باشد.