جهاد دانشگاهی بازوی اجرایی مؤثر کارگروه ساماندهی مد و لباس در توسعه اشتغال و نوآوری است

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جهاد دانشگاهی را یکی از دستاورد‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و بازوی اجرایی مؤثر در توسعه زیست‌بوم نوآوری مد و لباس دانست.