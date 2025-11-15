پخش زنده
با نصب دوربین عوارض آزادراهی در کنارگذر اراک، اهالی روستاهای اطراف و کسبهای که هر روز برای رفتوآمد از این مسیر استفاده میکنند، از جریمه شدن، گلایه مند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بسیاری از مردم محلی نسبت به جریمههای مکرر اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولان شدهاند.
سرهنگ روح الله آشوری، رئیس پلیس راهور اراک گفت: نصب این دوربینها در نظمبخشی به ترافیک مؤثر است. با این حال، برای حل مشکل اهالی، موضوع به اداره راه و شهرسازی ارجاع داده شد.
اصغر حمزه لویی، معاون مهندسی اداره راه و شهرسازی، افزود: برای رفع این مسئله با فرمانداری صحبت شده و قرار است لیست ساکنان محلی همراه با شماره پلاک خودروهایشان به ما ارائه شود. پس از آن، هماهنگی لازم با تهران انجام خواهد شد تا تخفیف ویژهای برای اهالی این منطقه در نظر گرفته شود.