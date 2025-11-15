پخش زنده
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری طاغوتها را یکی از مهمترین موانع ظهور، دانست و گفت: این طاغوتها در اشکال متنوعی تجلی مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله عباس کعبی در آستانه اجلاس ملی مهدویت که در بهمن ماه سال جاری برگزارمی شود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی، هنگامی که بحث فلسفه رهبری مطرح میشد، ذهنها به صدر اسلام منتقل میشد؛ در این دوران، اختلافاتی در درون امت اسلامی شکل گرفت که به عصر فتنه و بحرانهای متعددی منجر شد.
وی افزود: تاریخ اسلام مملو از فتنه و نزاعهای داخلی است که به خاطر این گذشتهگرایی، خونهای فراوانی از مسلمانان ریخته شده است و این گذشتهگرایی و نگاه صرفا تاریخی، اهمیت حضور در جشن نیمه شعبان را بیشتر کرده و تنها به آیندهای توجه کنیم که زمان وقوع آن و نقش، تکلیف و وظیفه ما برای تحقق ظهور زیاد مورد بحث قرار نمیگیرد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با اینکه امامت به نصب الهی امتداد ولایت رسول الله نقش روح افزا در مسیر امت دارد، اما با انحراف زودهنگام در جریان ولایت و رهبری، متاسفانه نسبت به نقش و فلسفه امامت که روح اسلام ناب محمدی است، کم توجهی میشود؛ معمولا مومنین دعای ندبه میخوانند و با شادی به انتظار ظهور امام مینشینند و دعا و آرزو میکنند که آن حضرت، جهان را پر از عدل و داد کند، اما این نگاه به انتظار، غالباً نگاهی توام با مسؤلیت سازنده، براساس نقش عینی امام در تحول سازنده نبوده و انتظاری مسئولیتآفرین نسبت به وضعیت کنونی امت اسلامی ایجاد نکرده است.
وی تصریح کرد: با آغاز انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) رهبری عالم برجسته اسلام و امت اسلامی، مفهوم جدیدی از امامت در عرصه بروز یافت؛ امام (ره) بر پایه نیابت عامه امام زمان (عج) به تبیین مفهوم امامت الهی پرداختند و لقب «امام امت» تبدیل به جریان زندهای شد.
آیت الله کعبی گفت: در دوران امام راحل معرفت به امامت، برجسته شد و چگونگی ایفای نقش امام در دوران معاصر و نجات بشریت برپایه نقشهراه انبیای الهی روشنتر شد.
وی افزود: پس از دوران امامت امام خمینی (ره)، پرچم امامت و رهبری به دستان خلف شایسته ایشان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) سپرده شد و اکنون که ۴۶ سال از این انقلاب مقدس اسلامی میگذرد، امت اسلامی بیش از گذشته به عمق مفهوم امامت الهی و نیاز بشریت به آن پی بردهاند.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فلسفه امامت بر این اساس است که بشریت باید از عقبماندگی به پیشرفت، از جهل به علم، از ناامنی به امنیت، از ظلم و ستم به عدالت و از شرک به توحید حرکت کند؛ نقش امام و رهبری جامعه در مسیر تولید ایمان و عمل صالح است؛ امام کسی است که خط تبیین، روشنگری، هدایت و تهذیب نفوس مستعد برای قرب به خدا را بر عهده دارد.
آیت الله کعبی امام را پدری مهربان و مرزبان دین و مبارز با دشمنان دین و بشریت برشمرد و افزود: اکنون پس از ۴۶ سال امت اسلامی بیش از گذشته به عمق مفهوم امامت الهی و نیاز بشریت به آن پی بردهاند که به مقدار و کیفیت شناخت از امامت، به همان اندازه نیز انتظار حقیقی ظهور حضرت اثر گذار خواهد بود.
وی اظهار کرد: امام با بسیج ظرفیتهای امت در عرصه اجتماعی انسجام بخش، امید افرین و الهام بخش است؛ امت یکپارچه پیرو امام پیشرو تبدیل به امت نمونه میشود و امام است که از مرزهای دین دفاع میکند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نیمه شعبان باید یادآور نیاز ما به چنین امامت و امامی باشد؛ فلسفه امامت بر این اساس است که تنها یک امام مصلح در خلافت الهی میتواند جهان را پر از عدل و داد کند.
وی تصریح کرد: بسترسازی ظهور حضرت مهدی (عج) نیازمند معرفت مهدوی در سطح جهان و مقابله با طاغوت و برخورداری از عقلانیت و ایمان و تلاش برای تولید عمل صالح و بصیرت و پایبندی به تقوا و حرکت همه جانبه در مسیر تمدن سازی است.
آیت الله کعبی تصریح کرد: امام عصر (عج) زمانی ظهور میکند که جهان به طور کلی به وجود یک رهبر صالح جهانی احساس نیاز کند و همه راهحلهای دیگر برای مشکلات به بنبست برسد؛ هر چه زمان میگذرد، شوق و احساس نیاز و اضطرار به وجود این رهبری صالح بیشتر میشود.
وی طاغوتها را یکی از مهمترین موانع ظهور، دانست و گفت: این طاغوتها در اشکال متنوعی تجلی مییابند؛ طاغوت در خانه، روستا، استان یا در سطح یک کشور و یا جهان وجود دارد؛ تکلیف ما در مواجهه با طاغوت متجاوز به حقوق انسانها شامل سه امر اظهار برائت از طاغوت، اجتناب و مرزبندی روشن با طاغوت و مبارزه با طاغوت است.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری پیروزی انقلاب اسلامی را آغازگر از بین بردن طاغوتهای جهان برشمرد و گفت: آمریکا، طاغوت و شیطان بزرگ در جهان محسوب میشود که رو به روز در حال افول است و امروز مقاومت اسلامی به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی راه ظهور را با پیروزیهای تاریخی مردم مقاوم و اسطورهای غزه، لبنان، عراق و یمن هموار میسازد؛ باید تلاش کنیم ایران قوی و سرافراز با شکوفایی مادی و معنوی و جامعهای صالح و قوی بسازیم تا زمینهساز دولت کریمه مهدوی باشیم.