سامانه بارشی پس از دورهای طولانی و کمسابقه از بیبارانی، امروز از غرب وارد کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ساعات ابتدایی امروز بارش باران در استان های ایلام و کرمانشاه آغاز شد و بهتدریج دامنه آن گسترش یافت و آسمان استانهای کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل ، همدان و لرستان را در بر گرفت.
ورود این سامانه بارشی پس از روزهای کمبارش پاییز، موجب خوشحالی کشاورزان هم شده است. چهارمحالوبختیاری، غرب اصفهان، زنجان، قزوین ، مرکزی ، قم ، البرز و تهران هم ابری و مستعد بارش باران است.
سازمان هواشناسی اعلام کرد؛ فردا یکشنبه بارندگی در استانهای مرزی غرب و شمالغرب و بخشهایی از آذربایجان شرقی ادامه مییابد. در شمال ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و دامنههای جنوبی البرز نیز رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.