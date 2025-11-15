به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ساعات ابتدایی امروز بارش باران در استان های ایلام و کرمانشاه آغاز شد و به‌تدریج دامنه آن گسترش یافت و آسمان استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل ، همدان و لرستان را در بر گرفت.

ورود این سامانه بارشی پس از روزهای کم‌بارش پاییز، موجب خوشحالی کشاورزان هم شده است. چهارمحال‌وبختیاری، غرب اصفهان، زنجان، قزوین ، مرکزی ، قم ، البرز و تهران هم ابری و مستعد بارش باران است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛ فردا یکشنبه بارندگی در استان‌های مرزی غرب و شمال‌غرب و بخش‌هایی از آذربایجان شرقی ادامه می‌یابد. در شمال ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز نیز رگبار‌های پراکنده دور از انتظار نیست.