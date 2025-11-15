به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم اختتامیه اولین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو فردا در سالروز حماسه و ایثار اصفهان در این شهر برگزار می‌شود.

مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در این مراسم ۳۶ اثر تولیدی هوش مصنوعی در حوزه ایثار و شهادت در نگاه نسل نو رونمایی و تقدیر خواهد شد.

محمد کرم‌الهی درباره اولین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو اینطور توضیح داد که این رویداد به همت تشکل خادم یاران شهدای کشور و همکاری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و اداره کل امور هنری و اداره کل تشکل‌ها ذیل دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید به میزبانی استان اصفهان، برگزار شده است.

وی افزود که این رویداد از شهریور ۱۴۰۴ با ایجاد دبیرخانه و توزیع سراسری فراخوان جشنواره آغاز شد و اختتامیه آن هم ۲۵ آبان در شهر اصفهان برگزار می‌شود. کر‌م‌الهی خاطرنشان کرد: در این رویداد، آثار هنری و محتوایی تولید شده بر بستر هوش مصنوعی در بخش‌های متحرک‌سازی تصاویر شهدا، بازآفرینی بصری، بازآفرینی صوتی وصیت‌نامه شهدا، طراحی پوستر و ارائه ایده‌های نوآورانه در سه سطح دانش‌آموزی، دانشجویی و تخصصی داوری شده‌اند.

وی افزود؛ در این مراسم از ۳۶ اثر برگزیده که با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در بازخوانی اندیشه شهدای گرانقدر خلق شده‌اند، رونمایی و تقدیر خواهد شد و همچنین در این جشنواره جایزه ویژه به بهترین اثر تولید شده با موضوع روز حماسه و ایثار اصفهان اعطا می‌شود. مدیرکل هنری بنیاد شهید اعلام کرد: از مجموع ۱۷۸۳ اثر راه یافته، ۵۴۹ اثر در بخش دانش‌آموزی، ۳۴۳ اثر در بخش دانشجویی، ۱۴۵ اثر توسط متخصصان هوش مصنوعی و ۳۸۲ اثر در سایر حوزه‌ها حضور داشتند. بررسی مدارک تحصیلی شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که ۳۲ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۲۰ درصد کارشناسی ارشد، ۵ درصد دکترا و ۴۳ درصد دارای سایر مدارک تحصیلی بودند.

وی همچنین اشاره کرد که بیشترین سهم آثار مربوط به استان اصفهان با ۱۰۸۲ اثر بود، پس از آن آذربایجان شرقی با ۴۹ اثر و سایر استان‌ها با ۶۵۲ اثر در این رویداد شرکت کردند. آثار ارسالی در چهار بخش متحرک‌سازی تصاویر شهدا (۶۵۸ اثر)، بازآفرینی صوت و وصیت‌نامه شهدا (۱۲۷ اثر)، طراحی آثار هنری و پوستر (۷۹۰ اثر) و ارائه ایده‌های نوآورانه (۲۰۸ اثر) توسط داوران متخصص از نظر علمی، فنی و هنری ارزیابی شدند.

کر‌م‌الهی درباره ویژگی منحصر‌به‌فرد این جشنواره توضیح داد که تمام مراحل برگزاری رویداد با بهره‌گیری از هوش مصنوعی طراحی و اجرا خواهد شد.