محموله ۲ هزار و ۳۰۰ تنی شمش فولاد در بندر خرمشهر برای صادرات به کویت تخلیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره بهرهگیری از ظرفیتهای حملونقل ترکیبی ریلی - دریایی و نقش ویژه این شهرستان در پشتیبانی از صادرات صنعتی کشورگفت: نخستین محموله ۲ هزار و ۳۰۰ تنی شمش فولاد در بندر خرمشهر برای صادرات به کویت تخلیه شد
علی عسکری اظهار کرد: این محموله پس از طی مراحل مقدماتی و تشریفات اداری از طریق بندر خرمشهر به مقصد کشور کویت صادر خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای حملونقل ترکیبی ریلی- دریایی انجام شده و بیانگر نقش موثر بندر خرمشهر در زنجیره صادرات محصولات صنعتی کشور است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بهرهگیری از مسیر ریلی برای انتقال محمولههای فولادی به بندر خرمشهر، ضمن افزایش سرعت و کاهش هزینههای حمل، گامی مهم در جهت ارتقای بهرهوری شبکه حملونقل کشور و تقویت صادرات پایدار از جنوب ایران به شمار میرود.
عسکری با اشاره به ظرفیتهای گسترده این بندر در پشتیبانی از صادرات صنعتی تصریح کرد: با فراهم شدن زیرساختهای لازم برای تخلیه، انبارش و بارگیری محمولههای سنگین و حجیم، زمینه افزایش حجم صادرات محصولات فولادی و سایر کالاهای معدنی از بندر خرمشهر در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و دریایی در بندر خرمشهر، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه تجارت منطقهای و صادرات غیرنفتی است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر افزایش سهم ریلی از بنادر، این اقدام با هماهنگیهای لازم تداوم خواهد داشت.