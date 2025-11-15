به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین ملکشاهی اظهار کرد: با اعلام امور آب منطقه شمال درخصوص ایجاد سازه‌ای غیرمجاز به‌صورت پل لوله‌ای در بستر رودخانه کارون و تصرف بخشی از اراضی ملی در محدوده شطیط، بلافاصله دستور قضائی برای ورود دستگاه‌های متولی صادر شد.

وی با اشاره به عملیات اجرایی انجام‌شده افزود: با همکاری نیروی انتظامی و اعزام ماشین‌آلات سنگین از سوی نهاد‌های مسئول، سازه غیرمجاز تخریب و در نهایت، ۷۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه کارون رفع تصرف شد.

ملکشاهی همچنین تصریح کرد: صیانت از اراضی ملی و برخورد قانونی با متصرفان غیرمجاز، سیاست قطعی و جدی دادگستری است و هیچ‌گونه تسامحی در برابر تجاوز به بستر رودخانه‌ها و منابع طبیعی صورت نخواهد گرفت.

وی از مردم خواست ضمن رعایت قوانین مربوط به حفاظت از بستر رودخانه‌ها و اراضی ملی، هرگونه تصرف یا ساخت‌وساز غیرمجاز را به مراجع رسمی گزارش دهند تا با سرعت و قاطعیت پیگیری شود.