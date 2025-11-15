معاون جهاد کشاورزی شهرستان ملایرگفت: امسال ۱۴۷هکتار از زمین‌های این شهرستان زیر کشت زعفران رفته است و بطور میانگین در هر هکتار پنج کیلوگرم زعفران برداشت می شود.

زعفران ملایر، محصولی کم‌آب‌بر با سودی پر رنگ در اقتصاد محلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جلال عزتی افزود: پیش بینی می‌شود امسال از مزارع این شهرستان ۷۰۰ کیلوگرم محصول زعفران برداشت شود.

او تصریح کرد: زعفران یک محصول کم آب بر است که بر اساس الگوی کشت در سال‌ها روند کشت این محصول در این شهرستان توسعه یافته است.

معاون جهاد کشاورزی شهرستان ملایرگفت: این شهرستان رتبه اول را در کشت و تولید زعفران در استان همدان دارد و ۴۰ درصد تولید زعفران این استان در ملایر است.

جلال عزتی افزود: برداشت زعفران از اوایل آبان‌ماه شروع و تا اواخر آبان ادامه دارد.