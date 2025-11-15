۲۰۰ دانش آموز یک مدرسه در نیشابور، مولف کتاب هستند
۲۰۰ دانش آموز مدرسه ابوریحان بیرونی نیشابور نویسنده و مولف کتاب هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیشابور گفت: مدرسه متوسطه اول ابوریحان بیرونی نیشابور، یکی از موفقترین مدارس استان در حوزه کتاب و کتابخوانی است به طوری که ۲۰۰ دانش آموز این مدرسه مولف کتاب هستند.
ابراهیم حیدری افزود: به همین مناسبت امروز آیین نواخته شدن زنگ آغاز هفته کتاب و کتابخوانی مدارس استان خراسان رضوی، در مدرسه ابوریحان بیرونی نیشابور برگزار شد.
وی ادامه داد: در این مراسم همچنین، از ۶۰ جلد کتاب نوشته شده توسط دانش آموزان مدرسه ابوریحان بیرونی رونمایی و علاوه بر اجرای طرح درخت میوههای کتاب، مجموعهی کافه کتاب این مدرسه نیز افتتاح شد.
حیدری با اشاره به اینکه نیشابور در سال ۹۵ پایتخت کتاب ایران بوده است، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان سال تحصیلی بیش از ۲۰۰ جلد کتاب نوشته شده توسط دانش آموزان مدرسه ابوریحان بیرونی نیشابور، چاپ میشود.