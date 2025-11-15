به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور حفاران غیر مجاز در اطراف یکی از روستا‌های شهرستان آوج، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه کلنجین قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با حضور به موقع و هوشمندانه ماموران در محل حفاری، ۴ حفار غیرمجاز دستگیرشدند، افزود: در این خصوص یک دستگاه فلزیاب به همراه سایر تجهیزات حفاری کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف ۸۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در تاکستان

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح امنیت محله محور با هدف توقیف موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و برخورد با راکبان فاقد کلاه ایمنی و مدارک معتبر رانندگی با حضور چند اکیپ از ماموران انتظامی و راهور در این شهرستان اجرا شد.

سرهنگ علی اصغرجمالی با بیان اینکه در اجرای ۷۲ ساعته این طرح مأموران موفق به توقیف و اعمال قانون ۷۳ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و پلاک مخدوش و ۷ دستگاه خودرو شدند، افزود: خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها به پارکینگ انتقال داده شدند.

کشف هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی تاکستان گفت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، ماموران یگان امداد این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودرو وانت نیسان تانکردار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

سرهنگ وجیه الله عبدی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن هزارو ۷۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی تاکستان با اشاره به اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این محموله بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.