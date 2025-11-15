خادمیاران رضوی دزفول با حضور در منطقه محروم بخش چغامیش خدمات گسترده‌ای شامل ویزیت تخصصی پزشکان، توزیع بسته‌های معیشتی، برنامه‌های فرهنگی و عمرانی، جشن تکلیف و اهدا هدایا به کودکان و خانواده‌های نیازمند ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اردو‌های جهادی خادمیاران رضوی، جلوه‌ای از همدلی و خدمت بی‌منت به مردم مناطق محروم است؛ حرکت‌هایی که با نیت و عشق به امام رضا (ع) شکل می‌گیرد و در آن گروه‌های تخصصی از پزشکان، فرهنگیان، جوانان و بانوان دست در دست هم می‌گذارند تا بخشی از نیاز‌های درمانی، معیشتی، فرهنگی و عمرانی روستا‌ها و محلات کم‌برخوردار را برطرف کنند.

حضور خادمیاران رضوی شهرستان دزفول در روستای دهنوباقر بخش چغامیش، نمونه‌ای روشن از این خدمت‌رسانی عاشقانه بود که یک روز کامل را به درمان بیماران، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، توزیع بسته‌های حمایتی و اجرای اقدامات عمرانی اختصاص داد و بار دیگر نشان داد که خدمت به محرومان، رسالت همیشگی این مجموعه است.

این اردو جهادی چند منظوره شامل حضور پزشکان متخصص داخلی، قلب، سنوگرافی، جراح، مغز و اعصاب و…. داروخانه جهادی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای روستاییان، برگزاری جشن تکلیف و اهدا هدایا به دختران و پسران تازه به تکلیف رسیده، اجرای برنامه‌ها و بازی‌های تفریحی و اهدا هدایا به کودکان، توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان، اقدامات عمرانی و برقکاری برای خانه‌های نیازمندان، تجهیز و تعمیر اقلام مدرسه روستا، اهدا کالا‌های ضروری به خانواده‌های نیازمند، کمک جهیزیه به زوج جوان خانواده نیازمند و… بود.

مجموعه خادمیاران رضوی شهرستان دزفول متشکل از کانون‌های تخصصی همچون سلامت، جوانان، تعلیم و تربیت، وقف و نذر، حرکت‌های جهادی، بانوان و… همواره بصورت تخصصی به محرومین ارائه خدمات رایگان به نیت امام رضا (ع) داشته و علاوه بر فعالیت متمرکز خود؛ بصورت مرتب در مناطق محروم شناسایی شده جهت ارائه خدمات حضور پیدا میکند.