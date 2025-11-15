قدردانی از مردم و عوامل صدا و سیمای خراسان جنوبی
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با پایان یافتن رویداد ایران جان در استان با صدور پیامی از همراهی مردم این استان و همه عوامل برگزاری این رویداد بزرگ قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در متن پیام علیرضا آینه دار آمده است:
رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» به پایان رسید.
هرچند این پایان خود آغازیست بر روند پیشرفت و توسعه استان خراسان جنوبی، اما جا دارد که برای به بار نشستن این درخت جوان هویتی، از ابتکار، مساعدت و نگاه ویژه جناب آقای دکتر جبلی، ریاست معزز سازمان صداوسیما، رهنمودهای دلگرم کننده و راهگشای حضرت آیت الله عبادی نماینده معزز ولی فقیه در استان، زحمات و همراهیهای موثر جناب آقای دکتر هاشمی، استاندار عزیز و پرتلاش و نیز جناب آقای دکتر کیخا، معاون محترم امور استانهای سازمان صداوسیما، برای شروع و اجرای این رویداد در خراسان جنوبی به صورت ویژه قدردانی نمایم.
همچنین حمایتهای موثر و مستمر نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه معزز و فرمانداران محترم شهرستانها و تمامی مدیران محترم نهادها و دستگاههای مختلف که ذکر نامشان در این مجال نمیگنجد و همگی در روند پشتیبانی و لجستیکی اهتمام لازم را داشتند؛ تقدیر و تشکر نمایم.
بی تردید نقش مدیران و همکاران عزیزم در شبکههای مختلف سراسری و عوامل تولیدی این شبکهها و نیز همکارانم از مراکز خراسان شمالی و سیستان بلوچستان و کرمان در طول این هفته، در پوشش مطلوب برنامهها و توزیع عادلانه آنها در تمامی شهرستانهای استان، بسیار موثر بود که جای بسی قدردانی است.
همچنین بر خود وظیفه میدانم از روحیه و تلاش جهادی، مخلصانه، متعهدانه، صادقانه و شبانه روزی همکاران عزیزم در تمامی حوزههای تولیدی و پشتیبانی مرکز خراسان جنوبی که برای برگزاری این رویداد، پای کار آمدند، به صورت ویژه قدردانی نمایم.
در پایان ضمن تشکر از مردم مهربان، نجیب، با ایمان، فهیم و قدرشناس خراسان جنوبی در میزبانی شایسته این رویداد عظیم و فرصت مغتنم رسانهای، امیدوارم این رویداد منشا خیرات و برکات عظیم برای استان خراسان جنوبی باشد.