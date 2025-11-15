پخش زنده
نتایج اولیه مرحله تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام کرد: داوطلبان میتوانند با ورود به پروفایل کاربری خود، نتیجه مرحله تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. پذیرفتهشدگان باید برای طی مراحل بعدی استخدام، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل پذیرش، به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند. یادآور میشود، پاسخگویی به پرسشهای داوطلبان از طریق پیامرسان بله به نشانی @hrtcsupport و همچنین شماره تلفنهای ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ و ۲۶ انجام میشود.