به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام کرد: داوطلبان می‌توانند با ورود به پروفایل کاربری خود، نتیجه مرحله تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. پذیرفته‌شدگان باید برای طی مراحل بعدی استخدام، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل پذیرش، به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند. یادآور می‌شود، پاسخگویی به پرسش‌های داوطلبان از طریق پیام‌رسان بله به نشانی @hrtcsupport و همچنین شماره تلفن‌های ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ و ۲۶ انجام می‌شود.