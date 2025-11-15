مراسم تکریم و معارفه رییس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان ساری با حضور رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری ساری با تاکید بر اهمیت و سختی کار در دستگاه قضایی گفت: تراکم کار و افزایش ورودی پرونده ها، کشف حقیقت در پرونده و اجرای عدالت را دشوارتر می‌کند، در این میان همکاران قضایی و اداری علی رغم فشار کاری باید با با سعه صدر و خوش خلقی با مراجعان برخورد کنند

وی کار در دستگاه قضایی را امانت و مسئولیت بسیار مهمی دانست و افزود: مراجعان دستگاه قضایی توقع دارند به حق خود برسند و ما وظیفه داریم اگر حقی ازکسی ضایع شده با سلامت و صلابت، حق را به صاحب حق برگردانیم.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: باید در همه سطوح، پاسخگوی امانت و مسئولیتی که به عهده ما قرار داده شده است باشیم، مردم با مشکلات قضایی بسیار به ما مراجعه می‌کنند و به دنبال اجرای عدالت هستند؛ امیدواریم در راستای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه، با اصلاح نقاط ضعف به نقطه هدف دستگاه قضایی برسیم.

پوریانی در سخنان خود بر ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، حفظ حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: سند تحول قضایی سه پیام مهم دارد و آن کارآمدتر، مردمی‌تر وهوشمندتر شدن اجرای عدالت است، دادگستری مازندران نیز در راستای عمل به اهداف و برنامه‌های سند تحول و ارتقای کارآمدی و اجرای عدالت درشناسایی نقاط ضعف، هوشمند سازی واصلاح فرایند‌ها برنامه‌های عملیاتی را اجرا کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران، استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به پرونده‌ها و مدیریت منابع انسانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در بسیاری از کشور‌ها با استفاده از هوش مصنوعی رسیدگی به پرونده‌ها و مدیریت منابع انسانی تسهیل شده است و ما باید با ایجاد ساز وکار‌های لازم و بهره گیری از تجربه سایر کشورها، هوشمند سازی و استفاده از هوش مصنوعی را برای مدیریت بهتر پرونده‌ها و افزایش سرعت کار‌ها پیگیری و اجرا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تسریع در رسیدگی‌ها، افزایش و تقویت تعامل و ارتباطات دو سویه دادسرا و دادگستری مرکز استان را مهم توصیف کرد و گفت: ارتباط، هماهنگی وتعامل بین دادسرا و دادگستری و برگزاری نشست‌های تخصصی، برای صدور رای عادلانه و هماهنگی بیش‌تر لازم وضروری است.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان، حجت الاسلام باقری رئیس پیشین محاکم عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران را از قضات سلیم النفس و با سابقه استان برشمرد و از خدمات شش ساله وی در این جایگاه قدردانی و علی کیانی را به عنوان رئیس جدید دادگستری ساری معرفی کرد.

حجت الاسلام روح الله باقری در سخنانی گفت: از ابتدای قبول مسئولیت ساماندهی بخش‌های مختلف دادگستری، توجه به وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها اصلاح و ساماندهی امور شعب، تغییر روند تعیین اوقات رسیدگی و جلب رضایت مردم و کارکنان، تقویت جایگاه دستگاه قضایی برقراری نظم و ایجاد شفافیت در امور، توجه به اتقان آرا و سرمایه انسانی در دستور کار قرار گرفت.

وی از زحمات شبانه روزی و جهادی همکاران قضایی، اداری وخدماتی دادگستری ساری، صمیمانه تشکر کرد.

علی کیانی رئیس جدید دادگستری ساری نیز در سخنانی گفت: در دنیای امروز، معضلات و مسائل روزبه روز گسترده‌تر از گذشته می‌شود بر این اساس باید برای برقراری عدالت وجامعه امن، برنامه مدون داشته باشیم و زیربنای ایجاد جامعه امن، برقراری امنیت قضایی است.

وی افزود: برای استقرار عدالت و امنیت قضایی در چند محور، برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد، محور اول، عملکرد صحیح دادگاه‌ها بر مبنای حاکمیت قانون است تمامی اقدامات باید بر مبنای قانون باشد حتی تدابیر ما هم باید قانونی باشد تا موجب تشتت نشود.

کیانی ادامه داد: محور دوم برنامه‌ها رسیدگی بدون تاخیر و تلاش در جهت رفع اطاله دادرسی است. عدالت، محقق نمی‌شود مگر اینکه رسیدگی ما در سریع‌ترین زمان صورت گیرد چرا که طولانی شدن زمان دادرسی، امنیت روانی جامعه و حقوق افراد را به مخاطره می‌اندازد.

رئیس دادگستری ساری محور سوم برنامه‌های خود را رفتار بدون تبعیض و حفظ استقلال دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: رفتار توام با تبعیض، فسادزا و موجب مخدوش شدن عدالت می‌شود، تمامی افراد و مراجعین در پیشگاه قانون و قاضی، برابر و مساوی هستند و ما اجازه دخالت هیچ ارگان و نهادی را به دستگاه قضایی نخواهیم داد.