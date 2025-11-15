به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شیراز گفت: تصادف سه خودرو سواری پژو ۴۰۵، سمند و کوییک با یکدیگر در جاده خان‌زنیان به قلات، ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

علیرضا رضازاده افزود: این حادثه در کیلومتر ۳۷ جاده خان‌زنیان_قلات به هلال‌احمر رخ داد و نجاتگران تیم عملیاتی هلال‌احمر شیراز با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رضازاده بیان کرد: پس از ارزیابی صحنه، نجاتگران برای چهار مصدوم زن و شش مصدوم مرد کمک‌های اولیه را ارائه و آنها را به عوامل اورژانس تحویل دادند.